Ümit Özat: Benitez yüzde 99,9 Fenerbahçe'nin hocası olacak

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertlilerin yeni hocasını sosyal medyadan duyurdu. Özat yaptığı paylaşımda İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in sarı-lacivertlilerin yeni hocası olacağını belirtirken, "Almanya veya Portekiz ekolü değil. Benitez. Yüzde 99.9 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak" ifadesini kullandı.