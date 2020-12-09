Ümit Özat: "Bana göre muhteşem bir oyundu"
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Ümit Özat: "Bana göre muhteşem bir oyundu"

09.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:39
Ümit Özat:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çocukları tebrik ediyorum.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çocukları tebrik ediyorum. Bana göre muhteşem bir oyundu. Gol yollarında sıkıntımız var bu bir gerçek" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Çocukları tebrik ediyorum. Bana göre muhteşem bir oyundu. Futboldan anlayanlarında bundan farklı yorum yapacağını düşünmüyorum. Gol yollarında sıkıntımız var bu bir gerçek. Bu maçın başka bir izahı yok. Altınordu gibi bir takıma bu çocuklar yapılabilecek her şeyi yaptık. Pozisyon vermemek her takımın harcı değil. Çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Yarın hiç durmadan önümüzdeki maça hazırlanacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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