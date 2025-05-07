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Ümit Karan kimdir? Ümit Karan kaç yaşında, nereli?

Ümit Karan kimdir? Ümit Karan kaç yaşında, nereli?
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Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ümit Karan, hem sahadaki başarıları hem de futbol sonrası kariyeriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle Galatasaray'daki performansıyla hafızalara kazınan Karan hakkında "Ümit Karan kimdir?", "Ümit Karan kaç yaşında ve nerelidir?" soruları kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Almanya doğumlu olan Karan, Türkiye'de futbol kariyerine yön vererek önemli başarılara imza atmış bir isimdir. Aynı zamanda teknik direktörlük ve televizyonculuk gibi alanlarda da boy göstermiştir. Peki, Ümit Karan kimdir? Ümit Karan kaç yaşında, nereli?

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğmuş eski Türk millî futbolcudur. 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Futbol kariyerine Almanya'da Hertha Zehlendorf ve Türkiyemspor Berlin takımlarında başlayan Karan, daha sonra Türkiye'ye gelerek Gençlerbirliği'nde oynamış ve burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

2001 yılında Galatasaray'a transfer olan Ümit Karan, burada 2009 yılına kadar forma giymiş ve önemli başarılara imza atmıştır. Galatasaray'da oynadığı dönemde Süper Lig şampiyonlukları yaşamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmiştir. 2009 yılında Eskişehirspor'a transfer olan Karan, 2011 yılında futbol kariyerini sonlandırmıştır.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Ümit Karan, ayrıca televizyon programlarına katılmış ve geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

ÜMİT KARAN CİNSEL SALDIRI SUÇU NEDİR?

Sabah'ın haberine göre, Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldi ve Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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