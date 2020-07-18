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Ümit Akbulut'tan açıklama: "İfade verdim"

Fenerbahçeli eski futbolcu Gregory van der Wiel'i 4 milyon Dolar, şarkıcı Dilek Budak'ı 300 bin Dolar dolandırdığı iddia edilen ve şu anda Almanya'da bulunan Ümit Akbulut'un Deutsche Bank'ı dolandırdığı için tutuklandığı iddia edilmişti.

Ümit Akbulut'tan açıklama:
18.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:41

Fenerbahçeli eski futbolcu Gregory van der Wiel'i 4 milyon Dolar, şarkıcı Dilek Budak'ı 300 bin Dolar dolandırdığı iddia edilen ve şu anda Almanya'da bulunan Ümit Akbulut'un Deutsche Bank'ı dolandırdığı için tutuklandığı iddia edilmişti. Ümit Akbulut konuyla ilgili olarak "İfade verdim, şu anda tutuklu değilim" açıklamasını yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı yıldız oyuncu Gregory van der Wiel'in "Ümit Akbulut beni dolandırdı" açıklamasının ardından gündeme gelen menajer Ümit Akbulut hakkında birçok iddia ortaya atılmış, şarkıcı Dilek Budak da Akbulut'un kendisini 300 bin Dolar dolandırdığını iddia etmiş ve dava açmıştı. Bu iddiaların ardından Almanya'ya giden Akbulut'la ilgili son iddia ise ülkenin önde gelen bankalarından Deutsche Bank'ı dolandırması oldu. Bankanın müdürlerinden birisinin bu olayın ardından görevden alındığı iddia edilirken Akbulut konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Türkiye'de bulunan bir akrabası üzerinden İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Akbulut, "Şu anda tutuklu değilim. İfade verdim, konu kapandı" diye konuştu. Dilek Budak'ın açtığı davanın ardından hakkında yakalama kararı çıkartılarak mahkemeye getirilmesine hükmedilen Ümit Akbulut'un Almanya'da bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade talebinde bulunuldu. Gregory van der Wiel davasıyla ilgili olarak da Wiel'in temsilcilerinin Ümit Akbulut hakkında kırmızı bülten kararı talebi bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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