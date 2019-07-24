Uluslararası Şampiyonlar Kupası: Real Madrid vs Arsenal
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Real Madrid ile Arsenal, ABD'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karşı karşıya geldi. Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği yakaladı maç 2-2 berabere sona erdi. Madrid temsilcisi, penaltı atışlarıyla rakibini 3-2 mağlup etti.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Real Madrid ile Arsenal, ABD'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karşı karşıya geldi. Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği yakaladı maç 2-2 berabere sona erdi. Madrid temsilcisi, penaltı atışlarıyla rakibini 3-2 mağlup etti.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri