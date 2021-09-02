Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
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Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı

Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor

Mersin Bisiklet Derneğince bu yıl 8'inci kez düzenlenen Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali, 3 ülkeden 150 bisikletçinin katılımı ile başladı.

Mersin Bisiklet Derneğince bu yıl 8'inci kez düzenlenen Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali, 3 ülkeden 150 bisikletçinin katılımı ile başladı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festivale katılan bisiklet tutkunları, sabah saatlerinde Soli Pompeipolis Parkı'nda buluştu.

Festival, park önünde kortej oluşturan katılımcıların pedal çevirmesiyle başladı.

Mezitli Belediyesi önünde mola veren bisikletçiler, burada buluştukları Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a destekleri için teşekkür etti.

Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet kullanımının önemine dikkati çekerek bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Katılımcıların 2 gün boyunca ilçede kamp kuracağını anlatan Tarhan herkesi bisiklet kullanmaya davet etti.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da festivali 8'inci kez düzenlemenin sevincini yaşadıklarını belirterek kent turuyla katılımcılara şehri tanıtacaklarını aktardı.

Organizasyona katılan 3 ülkeden 150 bisikletçi, festival boyunca 300 kilometre pedal çevirecek.

Festival programı

Bisiklet tutkunları festival kapsamında kentin birçok bölgesinde tur atacak.

Organizasyonun ikinci günü olan yarın katılımcılar için düzenlenecek yat turunda kentin koyları tanıtılacak.

Bulutsuzluk Özlemi grubu etkinliklerin üçüncü gününde konser verecek.

Festival, son günde gerçekleştirilecek orman arazisi sürüşü etkinliğiyle son bulacak.

Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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