Ukrayna'dan kaçıp, Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devi yeni golcüsünü buldu

Bu sezon golcüden yana yüzü gülmeyen Beşiktaş, yeni sezon planlarını şimdiden yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Ukrayna'da fırtınalar estiren Artem Dovbyk'ı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

DNIPRO İLE TEMAS SAĞLANDI

Akşam'ın haberine göre, Ukrayna Ligi'nde Dnipro formasıyla bu sezon çıktığı 17 maçta 14 gol 5 asistlik bir performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Dovbyk için Beşiktaş'ın oyuncunun kulübü Dnipro ile temas sağladığı öğrenildi. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş sebebiyle Dovbyk'in kariyeri için transfere sıcak baktığı kaydedildi.

"TÜRKİYE'DE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Ukraynalı milli oyuncunun menajeri geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Türkiye'de iyi ilişkilerimiz var. Yazın Trabzonspor'un teklifi vardı. Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe onu izledi. Avrupa'nın da 5 büyük liginden bazı takımlar Dovbyk'le ilgileniyor." demişti.

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