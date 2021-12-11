UEFA, Tottenham - Rennes maçını iptal etti

Uefa, ertelenen Tottenham - Rennes maçının oynanamayacağını ve disiplin kurulunun konuyla ilgili karar vereceğini açıkladı.

KORONA VURDU

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'da birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu maçları ertelendi. Ertelenen maçlar arasına UEFA Konferans Ligi'ndeki Rennes maçı da dahil oldu.

DAHA DA ARTABİLİR

Tottenham'da 13 futbolcu koronavirüse yakalandı. Sayının daha da artmasında endişe ediliyor.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet