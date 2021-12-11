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UEFA, Tottenham - Rennes maçını iptal etti

UEFA, Tottenham - Rennes maçını iptal etti
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UEFA, Konferans Ligi'nde ertelenen Tottenham-Rennes maçının oynanmayacağını açıkladı. Konuyla ilgili son kararı disiplin kurulu verecek.

Uefa, ertelenen Tottenham - Rennes maçının oynanamayacağını ve disiplin kurulunun konuyla ilgili karar vereceğini açıkladı.

UEFA, Tottenham - Rennes maçını iptal etti

KORONA VURDU

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'da birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu maçları ertelendi. Ertelenen maçlar arasına UEFA Konferans Ligi'ndeki Rennes maçı da dahil oldu.

UEFA, Tottenham - Rennes maçını iptal etti

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Tottenham'da 13 futbolcu koronavirüse yakalandı. Sayının daha da artmasında endişe ediliyor.

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