UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi eski milli futbolcu Hamit Altıntop'un çektiği kurada geçen yılın finalistleri Bayern Münih ve PSG eşleşirken, Real Madrid- Liverpool eşleşmesi de bir başka erken final olarak nitelendirildi.