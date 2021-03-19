UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi eski milli futbolcu Hamit Altıntop'un çektiği kurada geçen yılın finalistleri Bayern Münih ve PSG eşleşirken, Real Madrid- Liverpool eşleşmesi de bir başka erken final olarak nitelendirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimini TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop gerçekleştirdi.
İşte çeyrek final eşleşmeleri;
Porto - Chelsea
Bayern Münih - PSG
Real Madrid - Liverpool
Manchester City - Borussia Dortmund
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.