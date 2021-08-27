UEFA maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor?
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UEFA maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor?

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Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda Galatasaray Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. F.Bahçe ise biraz daha basit takımları çekti. Sarı-Lacivertli temsilcimiz D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor?

Bu sezon Avrupa Ligi'nde format değişti. Grubu lider tamamlamak hayati önem taşıyor. Grubu üçüncü bitirenler artık elenmiyor, Konferans Ligi'ne gidiyor. Peki, UEFA maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Son olarak Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B GRUBU: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C GRUBU: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia

D GRUBU: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E GRUBU: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros

H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Torbalar nasıldı?

1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp/Omonia, Strum Graz, Brondby

UEFA AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

UEFA maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor?
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