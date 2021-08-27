UEFA maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor?

Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda Galatasaray Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. F.Bahçe ise biraz daha basit takımları çekti. Sarı-Lacivertli temsilcimiz D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor?