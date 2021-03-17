UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'yi düzenleyecek 12 ülkeden maçlarda seyirci olmasını kabul etmeyenlerin ev sahipliği hakkının alınacağını açıkladı. Ceferin, "Birkaç senaryomuz var ancak EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda" dedi.
UEFA Başkanı Ceferin, bu yaz 12 ülkede düzenlenmesi planlanan EURO 2020'de tüm maçların seyircili olacağını ve bunu kabul etmeyen ülkelerde maçların oynanmayacağını söyledi.
MAÇLARA SEYİRCİ ALINMASI GARANTİ EDİLMEK ZORUNDA
Her ülkenin 20 Nisan tarihine kadar kesin kararını ileteceğini söyleyen Ceferin, "Birkaç senaryomuz var ancak EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda. Son karar için 20 Nisan tarihini belirledik. İdeal senaryo, daha önce belirlenen 12 ülkede maçları oynamak ancak bu olmazsa, 10-11 ülkede de turnuva düzenlenebilir." dedi.
Son günlerde Glasgow ve Dublin'in taraftarların maçlara gitmesine izin çıkmaması nedeniyle ev sahibi şehirler arasından ayrılacağı konuşulmaktaydı.
EURO 2020'NİN DÜZENLENECEĞİ STATLAR
Amsterdam (Hollanda) - Johan Cruyff Arena
Bakü (Azerbaycan) - Olimpiyat Stadı
Bilbao (İspanya) - San Mames
Bükreş (Romanya) - Arena Nationala
Budapeşte (Macaristan) - Puskas Arena
Kopenhag (Danimarka) - Parken Stadı
Dublin (İrlanda Cumhuriyeti) - Aviva Stadı
Glasgow (İskoçya) - Hampden Park
Londra (İngiltere) - Wembley
Münih (Almanya) - Allianz Arena
Roma (İtalya) - Olimpiyat Stadı
Saint Petersburg (Rusya) - Krestovsky Stadı
(SPORX)