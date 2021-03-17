UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'yi düzenleyecek 12 ülkeden maçlarda seyirci olmasını kabul etmeyenlerin ev sahipliği hakkının alınacağını açıkladı. Ceferin, "Birkaç senaryomuz var ancak EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda" dedi.

UEFA Başkanı Ceferin, bu yaz 12 ülkede düzenlenmesi planlanan EURO 2020'de tüm maçların seyircili olacağını ve bunu kabul etmeyen ülkelerde maçların oynanmayacağını söyledi.

MAÇLARA SEYİRCİ ALINMASI GARANTİ EDİLMEK ZORUNDA

Her ülkenin 20 Nisan tarihine kadar kesin kararını ileteceğini söyleyen Ceferin, "Birkaç senaryomuz var ancak EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda. Son karar için 20 Nisan tarihini belirledik. İdeal senaryo, daha önce belirlenen 12 ülkede maçları oynamak ancak bu olmazsa, 10-11 ülkede de turnuva düzenlenebilir." dedi.

Son günlerde Glasgow ve Dublin'in taraftarların maçlara gitmesine izin çıkmaması nedeniyle ev sahibi şehirler arasından ayrılacağı konuşulmaktaydı.

EURO 2020'NİN DÜZENLENECEĞİ STATLAR

Amsterdam (Hollanda) - Johan Cruyff Arena

Bakü (Azerbaycan) - Olimpiyat Stadı

Bilbao (İspanya) - San Mames

Bükreş (Romanya) - Arena Nationala

Budapeşte (Macaristan) - Puskas Arena

Kopenhag (Danimarka) - Parken Stadı

Dublin (İrlanda Cumhuriyeti) - Aviva Stadı

Glasgow (İskoçya) - Hampden Park

Londra (İngiltere) - Wembley

Münih (Almanya) - Allianz Arena

Roma (İtalya) - Olimpiyat Stadı

Saint Petersburg (Rusya) - Krestovsky Stadı

(SPORX)