UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi UEFA, Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Danimarka'da oynanan Kopenhag-Başakşehir maçının geç başladığını tespit etti. İncelemeler sonrası bu durumdan sorumlu tutulan teknik direktör Okan Buruk uyarı cezası aldı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'a elenen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'a beklenmeyen bir ceza geldi. UEFA, Danimarka'da oynanan maçın geç başlamasından sorumlu tuttuğu Medipol Başakşehir ile teknik direktör Okan Buruk'a uyarı cezası verildi.

GEÇBAŞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında 5 Ağustos'ta Parken Stadyumu'nda oynanan Kopenhag - Başakşehir karşılaşmasının geç başladığını tespit ettiğini açıkladı. Sorumlu olarak da turuncu lacivertli ekip ve Okan Buruk gösterildi.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Geçen sezon tarihi bir Süper Lig şampiyonluğu tadan Medipol Başakşehir, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde oynayacak.

Kaynak: İHA