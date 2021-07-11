UEFA, Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısını 34'e çıkarmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA, Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısını 34'e çıkarmak istiyor

UEFA, Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısını 34'e çıkarmak istiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA, 5 yıl öne Avrupa Futbol Şampiyonası'nda katılan takımların sayısını 16'dan 24'e yükseltmişti. 2028'de düzenlenecek turnuvada takım sayısının 32'ye çıkacağı öğrenildi. Yeni değişiklikle ilgili çalışmaların başladığı öğrenilirken bu bilginin UEFA yetkililerinden alındığı belirtildi.

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takım sayısında değişime gitmeye hazırlanıyor. Henüz 5 yıl önce 16'dan 24'e yükselen takım sayısı 2028 yılında 32 olabilir.

2016'DA TAKIM SAYISI 24'E YÜKSELMİŞTİ

Uygulama hakkında bilgisi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer Associated Press'e açıklamalarda bulundu. Konu hakkında çalışmaların başlatıldığı bilgisi verilirken, turnuvaya katılması hedeflenen takım sayısının da 32 olduğu kaydedildi. Organizasyonun 32 takımlı olması halinde, UEFA üyesi olan 55 ülkeden 23 tanesi turnuvaya katılamayacak.1960 yılında ilk defa gerçekleştirilen şampiyonaya katılan takım sayısı 8'di. Bu sayı 1992'de 16'ya, 2016 yılında da 24'e yükselmişti.

Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA, Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısını 34'e çıkarmak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 23:23:35. #1.16#

title