UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu dev bir eşleşmeye sahne olacak, İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile İtalyanların devi Milan karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar dün oynanan karşılaşmalarla netleşmişti. Bugün yapılan kura çekimiyle son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar 11 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 18 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:
AFC Ajax - BSC Young Boys
FC Dynamo Kyiv - Villareal CF
AS Roma - FC Shakhtar Donetsk
Olympiacos - Arsenal FC
GNK Dinamo - Tottenham Hotspur
Manchester United - AC Milan
SK Slavia Prague - Rangers FC
Granada FC - Molde FK