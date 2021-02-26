UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu dev bir eşleşmeye sahne olacak, İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile İtalyanların devi Milan karşı karşıya gelecek.