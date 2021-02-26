UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

26.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:38
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu dev bir eşleşmeye sahne olacak, İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile İtalyanların devi Milan karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar dün oynanan karşılaşmalarla netleşmişti. Bugün yapılan kura çekimiyle son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar 11 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 18 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

AFC Ajax - BSC Young Boys

FC Dynamo Kyiv - Villareal CF

AS Roma - FC Shakhtar Donetsk

Olympiacos - Arsenal FC

GNK Dinamo - Tottenham Hotspur

Manchester United - AC Milan

SK Slavia Prague - Rangers FC

Granada FC - Molde FK

Haber Yorumları (1)
AS: SÜPRİZLERE AÇIK KUPA. . . . . . . . .
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