Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu
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Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu

04.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:07

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi. Yılmaz, Sparta Prag maçında rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları geride kalırken, haftanın futbolcusu da belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın haftanın futbolcusu seçildiği duyuruldu. Deneyimli golcü, Sparta Prag maçında 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girmiş, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımını 1-0'lık mağlubiyetten galibiyete taşımıştı.

Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu
Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu
Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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