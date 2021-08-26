UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda HJK Helsinki ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda HJK Helsinki ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1.dakikada Nazım'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Valencia'nın içeriye girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Nazım'ın çizgiden çevirdiği topu alan Valencia'nın ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

14. dakikada Osayi-Samue'in verdiği pasta savunmadan seken topu alan Valencia ceza sahası dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

27. dakikada Murillo'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Roope Riski'nin dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Branislav Hancko xx, Jan Pozor xx

HJK Helsinki: Tannander x, Moren x, O'Shaughnessy x, Saksela x, Murillo x, Sparv x (Vananen dk. 41 ?), Jair x, Hostikka x, Riku Riski x, Roope Riski xx, Valencic x

Yedekler: Keto, Niemela, Tenho, Dahlström, Terho, Browne, Peltola

Teknik Direktör: Toni Koskela

Fenerbahçe: Altay xx, Szalai xx, Tisserand xx, Luiz Gustavo xx, Sangare xxx, Ferdi xx, Zajc xx, Sosa xx, Osayi-Samuel xx, Mesut Özil xx, Valencia xxx

Yedekler: Berke, Osman, Serdar, Mert Hakan, Muhammed, Arda, Fatih

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Valencia (dk. 11, 14) (Fenerbahçe), Roope Riski (HJK Helsinki)

Sarı kart: Sparav (HJK Helsinki)

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı) - Haberler
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