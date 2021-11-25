UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, evinde Marsilya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, evinde Marsilya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

BBC - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, evinde Marsilya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Uefa Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray bu skorla birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Sarı kırmızılı takımın gollerini 12'nci dakika Cicaldau, 30'uncu dakikada Caleta-Car kendi kalesine, 64'üncü dakikada Feghouli ve 83'de de Babel kaydetti.

Marsilya'da ise Milik 68 ve 85'inci dakikalarda topu Galatasaray ağlarına göndermeyi başardı.

Galatasaray maç sonunda 11 puana yükseldi ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Fransızlar, İstanbul'da aldığı bu mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne veda etti.

İlk 11'ler

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+1 Mohamed)

MARSİLYA: Lopez - Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye (Dk. 63 Fuente), Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng

Grubun diğer maçında Lazio da, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti.

Galatasaray son maçında İtalya temsilcisi Lazio ile Roma'da karşılacak. Bu maç grup birincisini belirleyecek.

Bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe de Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, evinde Marsilya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

Yedek kulübesi bu diyalogla yıkıldı! Kerem'den hocası Fatih Terim'e imalı gönderme

Yedek kulübesi bu diyalogla yıkıldı! Kerem'den hocası Fatih Terim'e imalı gönderme

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

 Galatasaray'da sakatlık depremi! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi

Galatasaray'da sakatlık depremi! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi
BBC
Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title