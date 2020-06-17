UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi Şampiyonlar Ligi ve EURO 2020 ile ilgili kararını Bugün yaptığı toplantı sonrasında açıklayan UEFA, gelecek sezon için yeni kurallar getirdiği Şampiyonlar Ligi'nin takvimini de belirledi. Buna göre, 2020-21 Şampiyonlar Ligi 20 Ekim'de başlayacak. Türkiye'nin yer aldığı EURO 2020'nin ise 11 Haziran 2021'de başlaması kesinleşti.

UEFA, bugün yaptığı toplantıda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve EURO 2020 ile ilgili son kararını verdi.

Bu yıl için Avrupa kupalarında format değişikliğine giden UEFA, gelecek sezon için de bazı yeni kuralları devreye koydu. Buna göre gelecek sezonun ön eleme turları tek ayakta oynanacak. Play-off'lar ise iki ayaklı maçlar halinde gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi grup maçları, 20 Ekim tarihinde başlayacak. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Ballon d'Or ödül töreni, Ekim ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak.

EURO 2020, 11 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Toplantı sonucunda EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehir yeniden onaylanırken organizasyonun bir yıl ertelenmesi kesinleşti. Buna göre 11 Haziran 2021'de başlayacak Avrupa Şampiyonası, 11 Temmuz'da sona erecek.

Bu yaz için onaylanan maç takvimi gelecek yıla da geçerli olacak. EURO 2020'nin açılış maçı 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya-Türkiye arasında İtalya'da oynanacak.

İşte Türkiye'nin maç takvimi;

11 Haziran 2021 İtalya - Türkiye (Roma)

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021 İsviçre - Türkiye (Bakü)