UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri Türkiye-Fransa maçı özet izle! Milli Takım kadrosu

15.10.2019 09:46

A Milli Takım, H Grubu'ndaki 8. maçta deplasmanda Fransa ile mücadele etti ve 1-1 tamamladığı karşılaşmada 19 puanla liderliği kaptırmadı. H grubundaki diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı 2-0, Arnavutluk ise Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye-Fransa maç sonucu ve özeti haberimizde…

TÜRKİYE, SON DÜNYA ŞAMPİYONU FRANSA İLE BERABERE KALDI

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda son Dünya Şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalan Milli Takım ilk yarıyı golsüz tamamladı. Saint-Denis kentindeki maçta Fransa 76. dakikada Fransa Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. Bu gol karşısında Türkiye, 82. dakikada Kaan Aynan ile karşılık verdi ve mücadele 1-1 son buldu.

TÜRKİYE – FRANSA KADROLARI

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak.

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder.

KALAN MAÇLAR

TÜRKİYE

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

FRANSA

14 Kasım: Fransa - Moldova

17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

İZLANDA

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Moldova - İzlanda