UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri Türkiye-Fransa maçı özet izle! Milli Takım kadrosu
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Pazartesi akşamı Türkiye – Fransa karşılaşması yapıldı. H grubunun 8. maçı, Stade de France Stadı'nda oynandı ve karşılaşma 1-1 son buldu. Türkiye-Fransa maçı kadro, Türkiye - Fransa maçı özet izle…
A Milli Takım, H Grubu'ndaki 8. maçta deplasmanda Fransa ile mücadele etti ve 1-1 tamamladığı karşılaşmada 19 puanla liderliği kaptırmadı. H grubundaki diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı 2-0, Arnavutluk ise Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye-Fransa maç sonucu ve özeti haberimizde…
TÜRKİYE, SON DÜNYA ŞAMPİYONU FRANSA İLE BERABERE KALDI
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda son Dünya Şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalan Milli Takım ilk yarıyı golsüz tamamladı. Saint-Denis kentindeki maçta Fransa 76. dakikada Fransa Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. Bu gol karşısında Türkiye, 82. dakikada Kaan Aynan ile karşılık verdi ve mücadele 1-1 son buldu.
TÜRKİYE – FRANSA KADROLARI
Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak.
Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder.
KALAN MAÇLAR
TÜRKİYE
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye
FRANSA
14 Kasım: Fransa - Moldova
17 Kasım: Arnavutluk - Fransa
İZLANDA
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Moldova - İzlanda