Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Koronavirüs döneminde ücretsiz izne çıkarılan ve işten çıkarılıp işsizlik maaşından yararlanamayanlar için verilen aylık 1.177 liralık nakdi ücret desteği üç ay daha uzatılacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında ekonomi yönetimi kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Meclis'e yasa teklifi olarak sunulması gereken paketin düzenlemeleri için önümüzdeki bir hafta boyunca çalışmalar devam edecek.

NAKİT DESTEĞİ 3 AY UZATILACAK

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, şu an itibarıyla pakette öne çıkan detayları aktardı. Buna göre; işten çıkarma yasağı ve işten çıkarılanlar için nakit desteği 3 ay süreyle uzatılacak. Kısa çalışma ödeneği de model değişikliğiyle devam edecek. Ayrıca istihdamı koruyan işverene teşvik verilecek.

AYLIK 1.777 LİRA VERİLİYOR

15 Mart tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkarılan işçilere devlet günlük 39,24 TL olmak üzere ayda 1.177 TL destek yapıyor. 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler de bu destekten yararlanıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen İstihdam Kalkanı Paketi'yle nakdi destek süresi 3 ay daha uzatılacak.