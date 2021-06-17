Uçarmak: "Sektörlerin sorunlarının çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapıyoruz"
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Uçarmak: "Sektörlerin sorunlarının çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapıyoruz"

Uçarmak: 'Sektörlerin sorunlarının çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, sektörlerin sorunlarının çözümüne ilişkin bir takım yasal düzenlemeler yapıldığını ve kazanılmış haklara dokunmadan, hiçbir kesimi mağdur etmeyecek en doğru mevzuatların hazırlanmasına çalışıldığını söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, sektörlerin sorunlarının çözümüne ilişkin bir takım yasal düzenlemeler yapıldığını ve kazanılmış haklara dokunmadan, hiçbir kesimi mağdur etmeyecek en doğru mevzuatların hazırlanmasına çalışıldığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Uçurmak, Bölgesel Kooperatif Zirvesi için geldiği Adana'da, Adana Ticaret Odası'nı ziyaret edip, sektörlerin durumlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunduktan sonra, talep ve önerileri dinledi.

Uçarmak, ATO'yu ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Balıkçı, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Pehlivan, Cengiz Yılmaz, Tahir Zaimoğlu ve B. Aycan Aktürk ile Genel Sekreter Birol Yarman tarafından konuk edildi.

Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe, başta; geri dönüşüm firmalarının plastik atık ithalatının yasaklanması sonrası yaşadığı sıkıntı, zincir marketlerin neden olduğu haksız rekabet, hallerdeki komisyoncuların durumu, İran - Irak ve Suriye'ye yapılan ihracat bedelinin yurda girişinde yaşanan sorunlar, konfeksiyon üreticilerinin ihracat maliyetlerinin azaltılmasına yönelik talepleri ve Irak'la ticaretin artırılmasına yönelik beklentiler olmak üzere, meslek komitelerinden ve üyelerinden gelen talepleri ve çözüm önerilerini içeren bir dosyayı Bakan Yardımcısı Uçarmak'a sundu.

Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise Bakanlık olarak gündemlerindeki güncel konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uçarmak, sektörlerin sorunlarının çözümüne ilişkin bir takım yasal düzenlemeler yapıldığını ve bu düzenlemeler yapılırken kazanılmış haklara dokunmadan, hiçbir kesimi mağdur etmeyecek şekilde en doğru mevzuatların hazırlanmasına çalışıldığını vurguladı.

Uçarmak, ayrıca kendisine sunulan dosyadaki tüm sorunları, Bakanlık bürokratları ile birlikte değerlendirerek, çözümüne yönelik gereken çalışmaları yapacaklarını dile getirdi. - ADANA

Uçarmak: 'Sektörlerin sorunlarının çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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