Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi

Çalışanlarının maaşlarını ödeyememesiyle gündeme gelen Uçankuş TV'ye kayyum atandığı, kanalın sahibi Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konduğu iddia edildi.

Ünlü yapımcı Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş TV, geçtiğimiz günlerde çalışanlarının maaşlarını ödeyememesiyle gündeme gelmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, Can Tanrıyar'ın kanaldaki ortağı iş insanı H.E. mahkemeye başvuru yaptı. Yapılan başvuruda, Tanrıyar'ın yasa dışı işlemler yaptığı, ticari defterlere ulaşılamadığı ve delillerin yok edilmesi tehlikesi olduğu iddia edildi.

HİSSELERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULDU

Tanrıyar'ın ortağının iddialarının ardından harekete geçen İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi, Can Tanrıyar ile Ali Tanrıyar'ın Uçankuş'taki hisselerine ihtiyati tedbir koydu. Böylelikle, hisselerin başkalarına satış veya devrinin önünü kesti.

KAYYUM DA GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan mahkeme Uçankuş TV'ye kayyum görevlendirmesi de yaptı. Mahkemenin aldığı karara göre; göreve başlayacak olan kayyum, göreve başladıktan sonra her 4 ayda bir ayrıntılı bir rapor düzenleyerek şirketin mali durumunu ve ortak yapısı hakkındaki bilgileri mahkeme heyetine iletecek.