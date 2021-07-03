Uçakta çılgın anons! Sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
Belçika karşılaşmasında kendisini bir anda yere bırakıp gözyaşlarına boğulan Leonardo Spinazzola, futbolseverlerin yüreğini burktu. 28 yaşındaki oyuncunun aşil tendonundan sakatlandığı öğrenildi. En az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tur atlayan İtalya Milli Takımı ise zaferi Spinazzola'ya armağan etti. Takım arkadaşları uçakta Spinazzola'lı anonslayıp, sonrasında ismini haykırdı. Galibiyet, turnuvanın en iyi oyuncularından gösterilen Spinazzola'ya adandı.
EURO 2020'nin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Spinazzola'nın büyük sakatlığı futbolseverleri derinden etkiledi. 28 yaşındaki oyuncunun acı çekerken döktüğü gözyaşı, sahadaki takım arkadaşlarının da motivasyonunu düşürdü. Ama İtalya maçı kazanmayı bildi. Karşılaşmanın ardından Spinazzola unutulmadı.
ANONSLA BAŞLADI
Spinazzola için uçakta takım arkadaşının başlattığı anons, oyuncuları kendinden geçirdi. Futbolcular, matem havasına kapılmayıp arkadaşlarının motivasyonunu yüksek tutması için coşkulu kutlama yapıp ona armağan ettiler. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.