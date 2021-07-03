Uçakta çılgın anons! Sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar

Belçika karşılaşmasında kendisini bir anda yere bırakıp gözyaşlarına boğulan Leonardo Spinazzola, futbolseverlerin yüreğini burktu. 28 yaşındaki oyuncunun aşil tendonundan sakatlandığı öğrenildi. En az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tur atlayan İtalya Milli Takımı ise zaferi Spinazzola'ya armağan etti. Takım arkadaşları uçakta Spinazzola'lı anonslayıp, sonrasında ismini haykırdı. Galibiyet, turnuvanın en iyi oyuncularından gösterilen Spinazzola'ya adandı.