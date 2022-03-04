Uçaklarda PCR testi kalktı mı? Seyahatte kısıtlamalar kaldırıldı mı? Son gelişmeler...
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Koronavirüs pandemisi sonrasında geliştirilen PCR testi ve HES kodu uygulamasına dair gelişmeleri, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bunun üzerine Uçaklarda PCR testi kalktı mı, kısıtlamalar kaldırıldı mı sorularının yanıtı merak edildi. Covid 19un tespitinde kullanılan PCR testi uygulaması daha önceki Bilim Kurulu toplantısı ile kısmen kaldırılmıştı. Aşılı ve aşısız kişilere göre değişiklik gösteren PCR testinin seyahatlerde de kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor.
Uçaklarda PCR testi kalktı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. PCR testi, seyahatlerde istenmekteydi. 2 Mart tarihinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni gelişmeleri aktarmıştı. Peki, seyahatte kısıtlamalar kaldırıldı mı? İşte detaylar...
UÇAKLARDA PCR TESTİ KALKTI MI?
Bakan Koca 2 Mart tarihli Bilim Kurulu toplantısından çıkan kararları açıkladı ve 'hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek' dedi. Seyahatlere ve PCR testinin uygulanacağı alanlara ilişkin detaylar ise yayımlanan genelge ile belli olacak.
Daha önce yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulamasının süreceği belirtilmişti.
Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.