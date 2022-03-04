Uçaklarda PCR testi kalktı mı? Seyahatte kısıtlamalar kaldırıldı mı? Son gelişmeler...

Uçaklarda PCR testi kalktı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. PCR testi, seyahatlerde istenmekteydi. 2 Mart tarihinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni gelişmeleri aktarmıştı. Peki, seyahatte kısıtlamalar kaldırıldı mı? İşte detaylar...

UÇAKLARDA PCR TESTİ KALKTI MI?

Bakan Koca 2 Mart tarihli Bilim Kurulu toplantısından çıkan kararları açıkladı ve 'hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek' dedi. Seyahatlere ve PCR testinin uygulanacağı alanlara ilişkin detaylar ise yayımlanan genelge ile belli olacak.

Daha önce yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulamasının süreceği belirtilmişti.

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

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