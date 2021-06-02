Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı
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Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona damga vuran Hatayspor, transfere de hızlı girdi. Fatih Karagümrük'te dikkat çeken 23 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Hatayspor'a imza attı. Genç stoper, Hatayspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren genç savunmacı ile her konuda anlaştı. Hatayspor, 23 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon ligde ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken Hatay, Süper Lig'in üç büyük takımının istediği stoperi alarak bu sezon da etkili olacağının sinyalini verdi.

Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı

SÖZLEŞMEYİ GELECEĞİ İÇİN UZUN TUTMADI

Fatih, düzenli olarak forma giyebileceği ve ligde iddiası olan bir takımda forma giymek istediği için bu tercihi yaptı. Mukavelesini de iki yıllık yaptıran 23 yaşındaki stoper, başarılı performans gösterdiğinde daha üst seviye bir kulübe transfer olabilmek için sorun yaşamak istemedi.

Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı
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Ömer Özarslan
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Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı - Haberler Spor
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