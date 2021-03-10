Uber, İstanbul'un ardından Ankara'da da hizmete başladı

Uber, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı. "MERHABAANKARA" kodu kullanılarak mart ve nisan ayında Başkent'te yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadar olan kısmı alınmayacak.