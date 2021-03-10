Uber, İstanbul'un ardından Ankara'da da hizmete başladı
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Uber, İstanbul'un ardından Ankara'da da hizmete başladı

10.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:17
Uber, İstanbul'un ardından Ankara'da da hizmete başladı

Uber, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı. "MERHABAANKARA" kodu kullanılarak mart ve nisan ayında Başkent'te yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadar olan kısmı alınmayacak.

Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, Ankaralıların bugünden itibaren Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabileceği açıklandı.

İSTANBUL'DA 18 BİN TAKSİCİ KULLANIYOR

Uber'in, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014'ten beri popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 4.7 milyondan fazla kişi tarafından indirilen uygulamanın İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldığı aktarıldı.

40 LİRAYA ÜCRET ALINMAYACAK

Açıklamada, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan boyunca Ankara'da yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadarlık tutarının hediye olacağı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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