U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu
U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla eleyerek finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Bordo-mavililerin golleri 2. dakikada Muhammet Akpınar ve 44. dakikada Mustafa Köroğlu'ndan gelirken sarı-lacivertlilerin tek golünü 80. dakikada Yiğit Efe Demir kaydetti.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, U19 Gelişim Ligi yarı final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer finale yükseldi.
FİNALDE RAKİP GALATASARAY
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Muhammet Akpınar ve 44. dakikada Mustafa Köroğlu kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 80. dakikada Yiğit Efe Demir'den geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.