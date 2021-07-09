U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla eleyerek finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Bordo-mavililerin golleri 2. dakikada Muhammet Akpınar ve 44. dakikada Mustafa Köroğlu'ndan gelirken sarı-lacivertlilerin tek golünü 80. dakikada Yiğit Efe Demir kaydetti.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, U19 Gelişim Ligi yarı final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer finale yükseldi.

FİNALDE RAKİP GALATASARAY

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Muhammet Akpınar ve 44. dakikada Mustafa Köroğlu kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 80. dakikada Yiğit Efe Demir'den geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu
Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti
Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 22:46:25. #1.14#

title