U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla eleyerek finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Bordo-mavililerin golleri 2. dakikada Muhammet Akpınar ve 44. dakikada Mustafa Köroğlu'ndan gelirken sarı-lacivertlilerin tek golünü 80. dakikada Yiğit Efe Demir kaydetti.