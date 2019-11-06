U17 Nike Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı
U17 Milli Takımının 14-18 Kasım 2019 tarihleri arasında Amerika'da katılacağı U17 Nike Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı.
U17 Milli Takımının 14-18 Kasım 2019 tarihleri arasında Amerika'da katılacağı U17 Nike Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 09 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 18.00'de Kavacık Park Inn By Radisson Otel'de toplanacak.
Açıklanan aday kadroda İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir davet edildi. Emre Demir, Gençlerbirliği maçının ardından İstanbul'a giderek milli takım kampına katılacak. U17 Milli Takımı'nın Nike Dostluk Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.)
Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Kadir Arslan (Bursaspor), Murat Şenel (Galatasaray A.Ş.), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Selman Faruk Dibek (Galatasaray A.Ş.), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş.), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Forvet: Abdullah Soğucak (Altınordu), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.) - KAYSERİ