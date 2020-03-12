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Twitter, Amazon, Google, Dünya, Ekonomi

Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs sonrası sosyal medya devi Twitter, risk nedeniyle 4.900 çalışanının evden çalışmasını istedi.

12.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:06
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi

Twitter, koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti. Mikro blog platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, evden çalışmanın bir zorunluluk olduğu belirtilerek, "Toplumlarımızı desteklemenin sorumluluğu olarak bunu yapmalıyız. Bunun benzeri görülmemiş bir adım olduğunu biliyoruz, ancak benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÖDEME YAPMAYA DEVAM EDECEK

Twittter, evden çalışma sürecinde görevlerini yerine getiremeyecek sözleşmeli personele ve saatlik çalışanlara ödeme yapmaya devam edeceğini de belirtti.

GOOGLE VE AMAZON DA OFİSLERİNİ KAPATTI

Dün de Google uzaktan çalışmaları için çalışanlarını evlerine gönderme kararı almıştı. Karar, Kuzey Amerika'da 100 bin Google çalışanının evlerinde oturmaları anlamına geliyor. Amazon da Washington, New York ve Kaliforniya'daki çalışanlarından ofislere gelmemelerini istedi.

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