TVF Başkanı Üstündağ, "Filenin Sultanları" ile kahvaltıda buluştu

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen kahvaltı organizasyonuna TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu ve TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Sezgin Eren de katıldı.

Neşeli bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, oyuncuların keyifli olduğu gözlenirken Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetine olimpiyatlar öncesinde başarı dileyerek teşekkür konuşması yaptı.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli kadın Voleybol Takımı'na güvendiklerini belirten TVF Başkanı Üstündağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tokyo Olimpiyatları öncesinde sizlerle böyle güzel bir organizasyonda bir araya geldiğim için çok mutluyum. İtalya'da düzenlenen Milletler Ligi'nde göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Sizler Türk voleybolunun ve Türk spor camiasının gurur kaynağı olmaya devam ediyorsunuz. Takım sporları içerisinde olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tek branşız. Bu gururu sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yüreğine sağlık diyorum. Olimpiyat Oyunları'nda hedefimiz ve çıtamız yüksek. Türk voleybolunu adım adım ileriye taşımaya devam edeceğiz. Beklentilerimiz büyük olabilir ama bu beklentileri de karşılayabilecek potansiyele sahibiz. Olimpiyatların ardından da Avrupa Şampiyonası süreciyle devam edecek sıkı bir takvimimiz olacak. Milletler Ligi'nin ardından dünya sıralamasında da dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başardık. Türk voleybolu tarihinde elde edilen en yüksek derece bu ancak daha da iyi olmamamız için hiçbir sebep yok."

Düzenlenen organizasyon çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay