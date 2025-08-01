Sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonuna formda bir başlangıç yapmak amacıyla yarın akşam RAMS Park'ta Lazio'yu ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma, taraftarların hem tribünde hem de ekran başında büyük ilgi göstermesi beklenen önemli bir prova niteliği taşıyor. TV100 ücretli mi, şifresiz mi?

GALATASARAY LAZIO HAZIRLIK MAÇI TV100'DE Mİ YAYINLANACAK?

Yeni sezon öncesi taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray – Lazio hazırlık maçında geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, sezon öncesi form durumunu test edeceği bu karşılaşma, futbolseverler için önemli bir gösterge olacak. Maçın, Galatasaray'ın yeni sezona hazır olup olmadığını ortaya koyması bakımından ayrı bir önemi bulunuyor. Bu nedenle karşılaşmanın nerede yayınlanacağı konusu taraftarların gündeminde.

GALATASARAY LAZIO MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık mücadelesi, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılıların sezon öncesi son ciddi provası olarak değerlendiriliyor. Türkiye'deki futbolseverler için sevindirici haber ise maçın TV100 kanalında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak olması. Ayrıca isteyenler için dijital izleme alternatifi de mevcut. Maç, S Sport Plus dijital platformu üzerinden ücretli olarak da yayınlanacak. Ancak TV100 ekranlarından karşılaşmayı izlemek isteyenlerin herhangi bir abonelik ya da üyelik almasına gerek olmayacak.