: Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest

18.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:14

Galatasaray Kulübü, kupa maçında, Tuzlaspor tarafına sarı-kırmızılı formayla giremeyeceğinin söylenmesi üzerine, babasına eve dönmek için ısrar eden minik taraftar Ahmet Kaan ile kardeşi Alp'i konuk edecek.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından "Galatasaray sensin çocuk" başlığıyla yapılan paylaşımda, Ahmet Kaan ve Alp'in, Galatasaray'ın Süper Lig'de 28 Aralık'ta yapacağı Antalyaspor maçında misafir edileceği bildirildi. Ahmet Kaan ve Alp'in futbolcularla seremoniye çıkacağı kaydedildi.

FORMASINI ÇIKARMAK İSTEMEMİŞTİ

Tuzlaspor - Galatasaray maçı öncesinde minik bir Galatasaray taraftarı, Tuzlaspor tribünlerinde sarı-kırmızılı forma ile girmek isteyince güvenlik görevlileri bu talebi reddetmişti.

Galatasaray formasıyla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'na alınmayan minik taraftar, formasını çıkarmak istemeyince stada giriş yapamamıştı. Bu anların sosyal medyada paylaşılması sonrası futbolseverler büyük tepki göstermişti.

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