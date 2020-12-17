Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı
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Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı

17.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:23
Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Süper Lig ekibini eleyerek sürpriz gerçekleştiren Tuzlaspor ise son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynana müsabaka Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vedat Bora ve 43. dakikada Adama Sarr kaydetti.

Tuzlaspor, bu sonuçla birlikte adını son 16'ya yazdıran takımlar arasında yer aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'İNDE ALTYAPIDAN 10 İSİM

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçına rotasyonla başladı. Kırmızı - siyahlılar, ilk 11'de altyapıdan tam 10 oyuncuya yer verdi.

Haber Yorumları (1)
ZALIM: Genclerbirligi, alt lig ayarında takım zaten. Sürpriz değil. Bir düşseler daha çıkamazlar süper lige.
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