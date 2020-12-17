Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Süper Lig ekibini eleyerek sürpriz gerçekleştiren Tuzlaspor ise son 16 turuna yükseldi.