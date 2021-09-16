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Tuzlaspor-Bursaspor maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tuzlaspor-Bursaspor maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor ile Bursaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor ile Bursaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Pazar günü saat 13.30'da Tuzlaspor ile Bursaspor arasında oynanacak olan mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Seyfettin Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak. Tecrübeli hakem yönetiminde 10 maça çıkan Bursaspor, bu mücadelelerin 4'ünü kazanırken 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, 2 maçtan ise puansız ayrıldı. Tuzlaspor ise 4 maça çıkarken, bu karşılaşmaların üçünde kazanan, birindeyse kaybeden taraf oldu. - BURSA

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Haber: Tuzlaspor-Bursaspor maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek - Haberler Spor
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