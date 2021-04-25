Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi
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Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçtiğimiz günlerde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Tuzlaspor normal şartlarda oyuncularına 7 bin TL prim verir, bizim maç öncesi 25 bin TL oluyor, A.Demir maçından önce as oyuncular kadro dışı kalıyor, şikeyi ispatlayamam ama yapılıyor" iddialarından birkaç gün sonra Twitter'da Adana Demirspor için 'Şikeci Adana Demirspor' hashtagi açıldı. Ve kısa sürede 10 binden fazla Tweet geldi, Demirspor'a yönelik ağır suçlamalar yapıldı. Demirspor ve Samsun destekçileri adeta birbirine girdi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışındaki takımlar birbirine girdi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarının kıvılcımı adeta aleve dönüştü. Yıldırım, Tuzlaspor'un teşvik primi aldığını iddia etmiş, Adana Demirspor'a yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Binlerce Twitter kullanıcısı, Adana Demirspor için açılan 'Şikeci Adana Demirspor' hashtaginde 10 binden fazla paylaşım yaptı. Tuzlaspor futbolcusu Anıl Karaer'in, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la yakın ilişkisi olduğuna yönelik de iddialar ortaya atıldı.

İşte o paylaşımlar:

Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, sosyal medya yangın yerine döndü
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, sosyal medya yangın yerine döndü
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, sosyal medya yangın yerine döndü
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, sosyal medya yangın yerine döndü
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, sosyal medya yangın yerine döndü
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi
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