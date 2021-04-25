Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi

Geçtiğimiz günlerde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Tuzlaspor normal şartlarda oyuncularına 7 bin TL prim verir, bizim maç öncesi 25 bin TL oluyor, A.Demir maçından önce as oyuncular kadro dışı kalıyor, şikeyi ispatlayamam ama yapılıyor" iddialarından birkaç gün sonra Twitter'da Adana Demirspor için 'Şikeci Adana Demirspor' hashtagi açıldı. Ve kısa sürede 10 binden fazla Tweet geldi, Demirspor'a yönelik ağır suçlamalar yapıldı. Demirspor ve Samsun destekçileri adeta birbirine girdi.