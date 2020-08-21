TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüse yakalandı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Kotil, karantinada gözlem altında tutuluyor. Kotil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.