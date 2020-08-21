TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüse yakalandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.
21.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:59
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Kotil, karantinada gözlem altında tutuluyor.
Kotil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.