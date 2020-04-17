TÜRSAB'tan uluslararası dayanışma mektubu
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), koronavirüs salgını sonra turizm sektöründe dayanışmayı sağlamak ve yeni döneme hazırlık yapmak amacıyla Türkiye'de bulunan 110'dan fazla ülke büyükelçisi ile Dünya Turizm Örgütü'ne mektup yazarak uluslararası dayanışma yapmak istediklerini belirtti.
17.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:25
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), koronavirüs salgını sonra turizm sektöründe dayanışmayı sağlamak ve yeni döneme hazırlık yapmak amacıyla Türkiye'de bulunan 110'dan fazla ülke büyükelçisi ile Dünya Turizm Örgütü'ne mektup yazarak uluslararası dayanışma yapmak istediklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com