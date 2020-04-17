TÜRSAB'tan uluslararası dayanışma mektubu Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), koronavirüs salgını sonra turizm sektöründe dayanışmayı sağlamak ve yeni döneme hazırlık yapmak amacıyla Türkiye'de bulunan 110'dan fazla ülke büyükelçisi ile Dünya Turizm Örgütü'ne mektup yazarak uluslararası dayanışma yapmak istediklerini belirtti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), koronavirüs salgını sonra turizm sektöründe dayanışmayı sağlamak ve yeni döneme hazırlık yapmak amacıyla Türkiye'de bulunan 110'dan fazla ülke büyükelçisi ile Dünya Turizm Örgütü'ne mektup yazarak uluslararası dayanışma yapmak istediklerini belirtti. Kaynak: Dunya.com