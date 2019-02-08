Türsab'ın Bodrum Üyeleri Bir Araya Geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum üyeleriyle bir araya geldi.

TÜRSAB'ın Bodrum'daki üyeleri, Bitez Mahallesi'nde bir mekanda düzenlenen toplantıda buluştu.

Toplantıda faaliyetleri hakkında bilgi veren TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Aslan, göreve geldikleri günden beri yaptıkları denetimlerde belgesi olmayan kaçak 92 acente faaliyeti tespit ettiklerini belirtti.

Aslan, üzerinde çalışma yapılan, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'ndaki değişikliklerin sektöre olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Acentalarla ilgili kanunda bazı değişikler yapılması konusunda çalışmalar yapıldığını kaydeden Aslan, "Acentacılığın da daha prestijli bir meslek haline gelebilmesi için çalışmalar yaptık. Biz de fikirlerimizi sunduk. Kaçak acenta faaliyetleri veya diğer kaçak faaliyetlerle ilgili önleyici cezai yaptırımı çok yüksek olan konular çıkacak. Dolayıyla şu anda uğraştığımız birçok konu ve kaçak denetimlerle bu kadar uğraşmayacağız." dedi.

Kaynak: AA