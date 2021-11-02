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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na Erkan Yalçın yeniden seçildi

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na Erkan Yalçın yeniden seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) Başkanlığı'na geçerli 217 oyun 140'nı alan Erkan Yalçın yeniden seçildi.

Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) Başkanlığı'na geçerli 217 oyun 140'nı alan Erkan Yalçın yeniden seçildi.

5. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 2021-2022 yılı tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Erkan Yalçın ile Uğur Orel Oral aday oldu.

Genel kurulda kullanılan 220 oyun 3'ü geçersiz sayıldı, bu oyların 140'nı alan Erkan Yalçın başkan seçildi. Diğer aday Uğur Orel Oral ise 77 oyda kaldı.

Başkanlığa seçilen Erkan Yalçın, yaptığı konuşmada, amaçlarının sadece spora hizmet olacağını belirterek, "Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yunus Emre'nin gibi başarı gayrete aşıktır. Biz de size aşığız. Hep beraber daha nice başarılar için birlikte çalışacağız. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan Yalçın'ın başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu Salih Başparmak, Fatih Sezer, Cengiz Bingül, Erkan Durdu, İrfan Özdemir, Tarkan Tüzmen, Kemal Bozdemir, Zeynep Demir, Umut Gözen, Selim Fırat Kubat, Güven Duvan, Selçuk Demirel ve Hakan Yıldız'dan oluştu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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