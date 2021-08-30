Türkiye'yi gurura boğdular! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'yi gurura boğdular! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdık

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya kazandı. Türkiye, Tokyo 2020'deki 11. madalyasını aldı ve Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekorunu kırdı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyalar gelmeye devam ediyor.Okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazanırken Bahattin Hekimoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu.

TOKYO'DA 11. MADALYAMIZI ALDIK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142-141 mağlup oldu ve Türkiye'nin Tokyo'daki ikinci gümüş madalyasını kazandı. Nihat Türkmenoğlu'nun kazandığı bu gümüş madalya ile birlikte Türkiye, Tokyo 2020'deki 11'inci madalyasını aldı ve Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekorunu kırdı.

BAHATİN, İRANLI RAKİBİNE ACIMADI

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı. Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.

Türkiye'yi gurura boğdular! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdık
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Metin Çekmez Demet Akalın Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'yi gurura boğdular! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdık - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 16:06:40. #1.15#

title