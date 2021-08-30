Türkiye'yi gurura boğdular! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdık

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya kazandı. Türkiye, Tokyo 2020'deki 11. madalyasını aldı ve Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekorunu kırdı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyalar gelmeye devam ediyor.Okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazanırken Bahattin Hekimoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu.

TOKYO'DA 11. MADALYAMIZI ALDIK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142-141 mağlup oldu ve Türkiye'nin Tokyo'daki ikinci gümüş madalyasını kazandı. Nihat Türkmenoğlu'nun kazandığı bu gümüş madalya ile birlikte Türkiye, Tokyo 2020'deki 11'inci madalyasını aldı ve Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekorunu kırdı.

BAHATİN, İRANLI RAKİBİNE ACIMADI

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı. Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.