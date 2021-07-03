Türkiye yatak endüstrisi sektörü 2023'te 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
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Türkiye yatak endüstrisi sektörü 2023'te 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Türkiye yatak endüstrisi sektörü 2023'te 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Yurt içi ve yurt dışındaki yatak üretim fabrikalarına tedarik sağlayan ve geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren yatak endüstrisi sektörü, 2023'te dış satımını 3 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki yatak üretim fabrikalarına tedarik sağlayan ve geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren yatak endüstrisi sektörü, 2023'te dış satımını 3 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

Ülke genelinde yatak endüstrisi alanında faaliyet gösteren 58 firmanın bir araya gelerek oluşturduğu Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, AA muhabirine, derneğin yatak endüstrisinde birlik ve beraberliği pekiştirmek, sektörün gelişmesine önderlik etmek, sektördeki firmaların haklarını korumak ve dünyadaki rekabet gücünü artırmak için kurulduğunu söyledi.

Güler, sektörün yatak üretimine tedarik sağlayan makine, kumaş, yay, sünger, iplik, kimya, elyaf ve diğer yardımcı ürünlerle yaklaşık 10 farklı alt dalı bünyesinde barındırdığını belirterek, bu alanda yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Türkiye yatak endüstrisinin dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu ve ilk 5 ülke arasında yer aldığını dile getiren Güler, "Yatak sektörünün dünyada 31 milyar dolarlık cirosal boyutu var. Türkiye'de ise bu rakam yaklaşık 400 milyon dolar civarında. Sektörümüz ise dünyadaki bu yatak sektörüne makine, kumaş, yay, sünger gibi malzeme ve hizmet tedarikinde bulunuyor. Yatak endüstrisi olarak adlandırılan sektörümüzün Türkiye'deki cirosal büyüklüğü 3 milyar dolar, ihracatı ise 2 milyar dolar civarında." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yıllık yaklaşık 8 milyon adet yatak üretiliyor"

Güler, Türkiye yatak endüstrisinin dünyadaki pastadan daha fazla pay alması için uluslararası fuar organizasyonlarına imza atacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yıllık yaklaşık 8 milyon adet yatak üretiliyor. Bu yataklardan ise yaklaşık 190 milyon dolarlık ihracat geliri elde ediliyor. Sektördeki yatak üreticileriyle iyi bir diyalog içindeyiz. Bizler tüm dünyadaki yatak üreticilerine hizmet veriyoruz. Dünyanın dört bir yanından bize müşteriler geliyor. Biz de bu alıcıları yatak üreticilerimizle tanıştırıyoruz. Hatta yatak üretiminden vazgeçip Türkiye'den yatak almayı tercih eden firmalar bile var. Biz bu şekilde yatak ihracatının artırılmasına da katkı sağlıyoruz. Son 2-3 ay içinde sadece bizim firmamız, yurt dışından gelen taleplerle Türkiye'den büyük miktarda yatak ihracatı yapılmasına vesile oldu."

Yatak endüstrisinde üretim ve ihracatın artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Güler, "2023'ün sonuna kadar hedefimiz, 3 milyar dolarlık cirosal boyutu 4 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracatımızı 3 milyar dolara, 25 bin kişilik istihdam boyutunu da 35 bin kişiye çıkarmaktır. Hedefleri tutturacağımıza canı gönülden inanıyorum. Daha fazlası olur, eksiği olamaz. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği faaliyetleri kapsamında da mesleki birlik ve beraberliği sağlamayı, yurtiçi ve yurtdışında fuarlar düzenleyerek, ticari heyet organizasyonları yapmayı, sektörümüzün rekabet gücünü artırmak için çalışmalar gerçekleştirmeyi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mesleki derneklerle iş birlikleri yapmayı, eğitim çalışmaları düzenlemeyi, sosyal faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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