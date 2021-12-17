Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, 7 Kasım'da gerçekleştirilen 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Zeki Akıncı başkanlığında ilk kapsamlı toplantısını yaptı.

Görev dağılımlarının yapıldığı toplantı sonucunda başkan vekilliğine Abdurrahman Akyüz getirildi. Asbaşkanlıklara ise Muhammed Çapoğlu, Rıdvan Duran, Mücahit Demirtaş, Ebubekir Şahin, Hasan Mehmet Kuyumcu ve Eyüp Aksoy atandı.

Açıklamada, "Toplantıda tanıtım, reklam, iletişim medya, mali kaynak üretimi, sponsorluk çalışmaları, idari yönetim, denetim, mali ve idari konular ele alındı. Yeni görev dağılımlarının yapıldığı yönetim kurulu toplantımız verilen yemek sonrası sona ermiştir." denildi.

Mehmet Zeki Akıncı başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ise şunlar:

Abdurrahman Akyüz, Muhammet Çapoğlu, Rıdvan Duran, Mücahit Demirtaş, Ebubekir Şahin, Muhammed Adak, Eyüp Aksoy, Hasan Mehmet Kuyumcu, Bayram Altaş, Faruk Hatipoğlu, Enver Tok, Bayram Altaş, Osman Hacıalioğlu, Hüseyin Karaca ve Burhan Kahraman.