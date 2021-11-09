Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) 26 Ekim 2021 tarihli 5. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimin ardından göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısında Alper Sedat Aslandaş başkan vekili, Ahmet Göksu ile Selahattin Süleymanoğlu asbaşkan olarak görevlendirildi.

TVF İcra Kurulu ise Mehmet Akif Üstündağ, Alper Sedat Aslandaş, Ahmet Göksu, Selahattin Süleymanoğlu ve Suat Baylan isimlerinden oluştu.

Toplantıda yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.

Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Mehmet Akif Üstündağ – Başkan

Alper Sedat Aslandaş – Başkan Vekili

Ahmet Göksu – Asbaşkan

Selahattin Süleymanoğlu – Asbaşkan

Bahar Mert – Üye

Ayşe Nihan Salkaya – Üye

Suat Baylan – Üye

Mustafa Alpaslan – Üye

Metin Mengüç – Üye

Ersin Yılmaz – Üye

Ergün Güler – Üye

Yavuz Ölken – Üye

Kazım Şahin Gürkan – Üye

Bülend Atalar – Üye

Ali Osman Özdemir – Üye

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