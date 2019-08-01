TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------02/08 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları05/08 10: 00 Yurt içi üretici fiyat endeksi05/08 10: 00 Tüketici fiyat endeksi06/08 10: 00 Hanehalkı yurtiçi turizm08/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel.

1.08.2019 09:17
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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02/08         10: 00     Motorlu Kara Taşıtları
05/08         10: 00     Yurt içi üretici fiyat endeksi
05/08         10: 00     Tüketici fiyat endeksi
06/08         10: 00     Hanehalkı yurtiçi turizm
08/08         11: 00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08         10: 00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08         10: 00     Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08         10: 00     Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08         10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08         10: 00     Sanayi Üretim Endeksi
19/08         10: 00     Perakende Satış Endeksleri
19/08         10: 00     Ciro Endeksleri
20/08         10: 00     Konut Satış İstatistikleri
21/08         10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08         10: 00     Yapı İzin İstatistikleri
21/08         10: 00     Konut Fiyat Endeksi
22/08         10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08         10: 00     İnşaat Maliyet Endeksi
22/08         10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08         10: 00     Tüketici Güven Endeksi
23/08         10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08         10: 00     Sektörel Güven Endeksleri
26/08         10: 00     Reel Kesim Güven Endeksi
26/08         10: 00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08         10: 00     İşgücü Girdi Endeksleri
28/08         10: 00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08         10: 00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08         10: 00     Katı Yakıtlar
29/08         10: 00     Dış Ticaret İstatistikleri

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DÜNYA                      TSİ

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1 AĞUSTOS PERŞEMBE

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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                03: 30 İmalat PMI 

ÇİN                           04: 45 İmalat PMI 

FRANSA                  10: 50 İmalat PMI 

ALMANYA                10: 55 İmalat PMI 

EURO BÖLGESİ      11: 00 İmalat PMI 

İNGİLTERE              11: 30 İmalat PMI 

İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 

İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu 

İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 

ABD                          15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                          15: 30 Devam Eden Başvurular 

ABD                          16: 45 İmalat PMI 

ABD                          17: 00 ISM İmalat Endeksi 

ABD                          17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

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2 AĞUSTOS CUMA

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İNGİLTERE              11: 30 İnşaat PMI 

EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE MoM 

EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM 

EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY 

ABD                         15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 

ABD                         15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 

ABD                         15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 

ABD                         15: 30 İşsizlik Oranı 

ABD                         15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 

ABD                         15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 

ABD                         15: 30 İşgücüne Katılım Oranı 

ABD                         15: 30 Ticaret Dengesi 

ABD                         17: 00 Fabrika Siparişleri 

ABD                         17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 

ABD                         17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi 


Kaynak: DHA
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