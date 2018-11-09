Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
-----------------------------------------------------------------------------------------------12/11 10: 00 Cari denge15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 MB beklenti anketi16/11 10: 00 Sanayi üretimi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/11 10: 00 Tüketici...
TÜRKİYE
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12/11 10: 00 Cari denge
15/11 10: 00 İşsizlik
15/11 11: 00 Bütçe dengesi
15/11 14: 30 MB beklenti anketi
16/11 10: 00 Sanayi üretimi
20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10: 00 Tüketici güven endeksi
26/11 14: 30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14: 30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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9 KASIM CUMA TSİ
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ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12: 30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 12: 30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 12: 30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 12: 30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 12: 30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12: 30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 12: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 12: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 12: 30 GDP QoQ
İNGİLTERE 12: 30 GDP YoY
İNGİLTERE 12: 30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 12: 30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12: 30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 12: 30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 16: 30 ÜFE MoM
ABD 16: 30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 16: 30 ÜFE YoY
ABD 16: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 18: 00 Toptan Satış Stokları MoM