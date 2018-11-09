Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------12/11 10: 00 Cari denge15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 MB beklenti anketi16/11 10: 00 Sanayi üretimi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/11 10: 00 Tüketici...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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12/11       10: 00  Cari denge

15/11       10: 00  İşsizlik

15/11       11: 00  Bütçe dengesi

15/11       14: 30  MB beklenti anketi

16/11       10: 00  Sanayi üretimi

20/11       17: 30  Merkezi yönetim borç stoku

22/11       10: 00  Tüketici güven endeksi

26/11       14: 30  Kapasite kullanım oranı

26/11       14: 30  Reel kesim güven endeksi

29/11       10: 00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10: 00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                         

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9 KASIM CUMA                                    TSİ

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ÇİN                                                       04: 30 ÜFE YoY

ÇİN                                                       04: 30 TÜFE YoY

FRANSA                                               10: 45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                                               10: 45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                                               10: 45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA                                               10: 45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE                                          12: 30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE                                          12: 30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE                                          12: 30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                                          12: 30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE                                          12: 30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE                                          12: 30 GDP (MoM)

İNGİLTERE                                          12: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE                                          12: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE                                          12: 30 GDP QoQ

İNGİLTERE                                          12: 30 GDP YoY

İNGİLTERE                                          12: 30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE                                          12: 30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE                                          12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE                                          12: 30 İhracat QoQ

İNGİLTERE                                          12: 30 İthalat QoQ

İNGİLTERE                                          12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE                                          12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD                                                     16: 30 ÜFE MoM

ABD                                                     16: 30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD                                                     16: 30 ÜFE YoY

ABD                                                     16: 30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                                     18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ABD                                                     18: 00 Toptan Satış Stokları MoM

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