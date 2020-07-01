Türkiye ve Dünyada Tarımsal Üretimde Teknolojik Dönüşüm Nasıl? Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Türkiye ve dünyada tarımsal üretimde yaşanan teknolojik dönüşümler hakkında bilgi verdi.

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Türkiye ve dünyada tarımsal üretimde yaşanan teknolojik dönüşümler hakkında bilgi verdi. Dünyada 570 milyon çiftçi ailesinin olduğunu ve pek çok ülkede hala elle toplama yapan çiftçilerin bulunduğunu söyleyen Yıldırım, akıllı tarım teknolojilerinin çiftçi hayatına çok hızlı adapte edildiğini, teknolojinin insan hayatını kolaylaştırdığını ve bu sayede daha kolay üretim yapılabildiğini belirtti.

Yıldırım, ani hava değişimleri nedeniyle oluşan hastalık ve zararlıların çiftçilerin en büyük sorunu olduğunu ifade ederek meteorolojik erken uyarı sistemleri ya da karar destek sistemleri aracılığıyla hastalık ve zararlılara yönelik önlem alınabildiğini aktardı.

Yapay zeka yardımıyla tarla sulama zamanının ayarlanabildiğini söyleyen Yıldırım, "Yapay zeka ya da teknolojinin bütün özellikleri de kullanılsa tarım, mutlaka çiftçinin kadim bilgisiyle yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Wise.tv