Türkiye Varlık Fonu'na 1,25 milyar euroluk kredi aldı
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Türkiye Varlık Fonu'na 1,25 milyar euroluk kredi aldı

24.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:28
Türkiye Varlık Fonu'na 1,25 milyar euroluk kredi aldı

Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar euro tutarındaki sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı.

Mart 2019'da kullanılan 1 milyar euroluk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor+%2,25 olarak gerçekleşti.

ICBC ve Citibank'ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar euro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.

SENDİKASYON KREDİSİNE KATILAN BANKALAR

Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Société Générale de lider düzenleyici seviyesinde katıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
RAMÇO: o kadar banka ve kuruluşu yediler sıra kredilerle ülkeyi bitirmeye gelmiş yazık
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EASY: Kafam karıştı Hani biz veriyorduk yurt dışına?
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