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Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Spor
Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı

Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası üçüncü ayak yarışları sona erdi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası üçüncü ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) tarafından Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 34 sporcu katıldı.

Sporcular, zorlu pistte Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, 85cc, 65cc, 50cc, Ohvale MiniGP ve Ohvale Büyükler sınıflarında mücadele etti.

Şampiyonada, 50cc A kategorisinde Poyraz Bor, 50cc B'de Alp Burak Albayrak, 65cc'de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc'de Baran Bulut Kocaman, S3'te Ares Stefan Bengiç, Süpermoto Open'da Mecit Taha Işık, Senior'da Yasin Işık, Ohvale MiniGP'de Ahmet Berkay Sarıay, Ohvale Büyükler'de Furkan İdgü birinci sırayı aldı.

Dereceye girenlere kupaları, düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı

AA / Mehmet Çalık - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı - Haberler Spor
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