Türkiye Slovenya voleybol CANLI izleme linki var mı? Türkiye Slovenya maçı hangi kanalda?

Türkiye Slovenya voleybol CANLI izleme linki var mı? Türkiye Slovenya maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası mücadelesi, 01 Eylül 2025 Pazartesi günü canlı olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Slovenya voleybol CANLI izleme linki var mı? Türkiye Slovenya maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası mücadelesi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası mücadelesi

TÜRKİYE – SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası mücadelesi, 01 Eylül 2025 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz şekilde izlenebilecek.

TÜRKİYE – SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka, 01 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 16:30'da başlayacak.

TÜRKİYE – SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Slovenya arasındaki karşılaşma, Bangkok'taki Indoor Huamark Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Türkiye – Slovenya maçını izlemek isteyen sporseverler, TRT 1'i aşağıdaki platformlardan şifresiz olarak takip edebilir:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz yayın

• İnternet: TRT 1 resmi kanalları

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksin?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
İznik Gölü'nde tarihi sütun başlıkları bulundu

Sular çekilince bir tarih ortaya çıktı
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Görüşmeler resmen başladı

Beşiktaş Fenerbahçe'den alıyor! İki başkan görüşmelere başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.