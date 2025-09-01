Türkiye Slovenya voleybol CANLI izleme linki var mı? Türkiye Slovenya maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE – SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası mücadelesi, 01 Eylül 2025 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz şekilde izlenebilecek.
TÜRKİYE – SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Müsabaka, 01 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 16:30'da başlayacak.
TÜRKİYE – SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye ile Slovenya arasındaki karşılaşma, Bangkok'taki Indoor Huamark Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Türkiye – Slovenya maçını izlemek isteyen sporseverler, TRT 1'i aşağıdaki platformlardan şifresiz olarak takip edebilir:
• Digiturk: 23. kanal
• D-Smart: 26. kanal
• Kablo TV: 22. kanal
• Tivibu: 22. kanal
• Turkcell TV+: 21. kanal
• Fil Box: 20. kanal
• Vodafone TV: 21. kanal
• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz yayın
• İnternet: TRT 1 resmi kanalları