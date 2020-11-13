Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı nerede oynanacak? TRT Spor 2 frekans
13.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:25
Kadınlar Eurobasket Elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ile Sırbistan'ın karşı karşıya geleceği Kadınlar Eurobasket Elemeleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı nerede oynanacak? Türkiye Sırbistan maçı hangi gün? FIBA Kadınlar
Kadınlar Eurobasket Elemeleri'nde bu hafta Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geliyor! Türkiye - Sırbistan maçı nerede oynanacak? Türkiye Sırbistan maçı hangi gün?
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Sırbistan arasındaki Kadınlar Eurobasket Elemeleri maçı, TRT Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.
TRT 2 SPOR FREKANS AYARLARI BİLGİLERİ
TRT Spor 2 Digiturk 87, Kablo TV 242, Şifresiz Web, Tivibu 85, Web , Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?
Türkiye-Sırbistan Maçı 14 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye-Sırbistan Maçı 18:00'de başlayacak.
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye ile Sırbistan arasındaki Kadınlar Eurobasket ElemeleriMaçı Ahmet Cömert Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak.