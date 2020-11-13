Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı nerede oynanacak? TRT Spor 2 frekans

Kadınlar Eurobasket Elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ile Sırbistan'ın karşı karşıya geleceği Kadınlar Eurobasket Elemeleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı nerede oynanacak? Türkiye Sırbistan maçı hangi gün? FIBA Kadınlar